Назим Баламирзоев занял должность и.о. ректора ДГТУ

Новый ректор Назим Баламирзоев имеет красный диплом ДГТУ по специальности «Таможенное дело», который получил в 2006 году. Его карьера стартовала в 2007 году в ДГТУ в качестве ассистента кафедры государственного и муниципального управления. Баламирзоев является автором более 120 научных работ, 5 курсов лекций, 5 учебно-методических разработок и 7 монографий, имеет 2 свидетельства на программы ЭВМ и базы данных, получил 5 патентов на разработку.