ЗАМАНА - Назим Баламирзоев занял должность и.о. ректора ДГТУ

Назим Баламирзоев занял должность и.о. ректора ДГТУ

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01 февраля, 2023. Среда 14:29
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Назим Баламирзоев занял должность и.о. ректора ДГТУ

В соответствии с постановлением Миннауки России, подписанным министром Валерием Фальковым, пост исполняющего обязанности ректора ДГТУ занял Назим Лиодинович Баламирзоев, информирует пресс-служба университета.

Назим Баламирзоев занял должность и.о. ректора ДГТУ

Новый ректор Назим Баламирзоев имеет красный диплом ДГТУ по специальности «Таможенное дело», который получил в 2006 году.  Его карьера стартовала в 2007 году в ДГТУ в качестве ассистента кафедры государственного и муниципального управления. Баламирзоев является автором более 120 научных работ, 5 курсов лекций, 5 учебно-методических разработок и 7 монографий, имеет 2 свидетельства на программы ЭВМ и базы данных, получил 5 патентов на разработку.

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