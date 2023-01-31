ЗАМАНА - Дагестанские пенсионеры переходят на смартфоны

Дагестанские пенсионеры переходят на смартфоны

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31 января, 2023. Вторник 16:49
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Дагестанские пенсионеры переходят на смартфоны

Дагестанцы старше 60 лет все чаще пользуются смартфонами с быстрым интернетом. Если в 2021 году в топ-10 самых популярных моделей находились 4 кнопочных мобильника, то сейчас 9 из 10 верхних позиции рейтинга занимают современные гаджеты.

Дагестанские пенсионеры переходят на смартфоны

Сведениями о предпочтениях пенсионеров поделились представители МегаФона. За год доля владельцев современных смартфонов среди пожилых людей увеличилась с 74 до 78%. Соответственно, вырос и объем мобильного трафика среди возрастных абонентов региона. На сегодняшний день они ежемесячно используют около 1300 терабайт. Подобного объема трафика достаточно для 350 000 онлайн-просмотров картины «Москва слезам не верит» в качестве Full HD.

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