ЗАМАНА - 209 малышей родилось в Дагестане благодаря процедуре ЭКО

209 малышей родилось в Дагестане благодаря процедуре ЭКО

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31 января, 2023. Вторник 14:51
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209 малышей родилось в Дагестане благодаря процедуре ЭКО

За 2022 год эксперты Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции осуществили 1453 процедуры ЭКО, информирует пресс-служба Центра.

209 малышей родилось в Дагестане благодаря процедуре ЭКО

Так, в минувшем году в Дагестане подготовили и направили для лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 1 659 супружеских пар. Из осуществленных 1 453 процедур экстракорпорального оплодотворения 900 проведены в Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции, другие – в федеральных и частных клиниках Махачкалы, а также Москвы и иных городов России. При этом процент наступления беременности после ЭКО в РЦОЗСиР составил 40,4% – это на уровне среднероссийских показателей.

Пресс-служба уточняет, что в Дагестане в 2022 году родилось 209 младенцев, которые были зачаты методом ЭКО.

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