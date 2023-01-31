209 малышей родилось в Дагестане благодаря процедуре ЭКО

Так, в минувшем году в Дагестане подготовили и направили для лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 1 659 супружеских пар. Из осуществленных 1 453 процедур экстракорпорального оплодотворения 900 проведены в Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции, другие – в федеральных и частных клиниках Махачкалы, а также Москвы и иных городов России. При этом процент наступления беременности после ЭКО в РЦОЗСиР составил 40,4% – это на уровне среднероссийских показателей.

Пресс-служба уточняет, что в Дагестане в 2022 году родилось 209 младенцев, которые были зачаты методом ЭКО.