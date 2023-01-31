ЗАМАНА - Россельхознадзор не обнаружил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей

Россельхознадзор не обнаружил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей

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31 января, 2023. Вторник 09:43
vetandlife.ru|||
Россельхознадзор не обнаружил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей

В конце минувшего года в прибрежной полосе Каспийского моря в Дагестане были найдены погибшие тюлени.

Россельхознадзор не обнаружил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей

Для осуществления обследования, оценки эпизоотической ситуации и выяснения причин смерти в Дагестан в оперативном порядке прибыли эксперты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Отобранные ими совместно со специалистами Россельхознадзора пробы от павших животных были доставлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и подвергнуты комплексным тестам. Патматериал эксперты проверили методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. Исследования полностью исключили озвученные заболевания, которые могут протекать в форме эпизоотий, вызывая смерть у животных и птиц.

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