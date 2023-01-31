Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте нового грантового конкурса

1 февраля Президентский фонд культурных инициатив начнет принимать заявки на 2-й грантовый конкурс 2023 года на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф могут направить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные компании, а также индивидуальные предприниматели в срок до 20 марта 2023 года. Заявки принимаются от всех регионов России.

Общий грантовый фонд конкурса составляет 4 млрд рублей, средства будут распределяться среди авторов самых творческих и важных проектов для граждан.

Проекты принимаются по 9 тематическим категориям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

На конкурс могут быть поданы:

– межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;

– стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;

– проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

– образовательные и наставнические проекты, в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);

– проекты в области современной популярной культуры;

– проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

– проекты в области культуры и академического (классического) искусства;

– проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа-технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий.