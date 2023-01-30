Квадрокоптер имеет 2 режима полета: стандартный и интеллектуальный.
Что касается сельскохозяйственных задач, квадрокоптер будет использоваться для обработки растений и капельного орошения земель.
Как рассказывают создатели, квадрокоптер А16 предназначен как для нужд военнослужащих, так и для сельского хозяйства. Работать он способен в любых погодных условиях, радиус доставки 15 км, информирует телеграм-канал дагестанского правительства.
Квадрокоптер имеет 2 режима полета: стандартный и интеллектуальный.
Что касается сельскохозяйственных задач, квадрокоптер будет использоваться для обработки растений и капельного орошения земель.
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