ЗАМАНА - Главе кабмину РД презентовали квадракоптер от "КЭМЗ"

Главе кабмину РД презентовали квадракоптер от "КЭМЗ"

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30 января, 2023. Понедельник 16:44
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Главе кабмину РД презентовали квадракоптер от &quot;КЭМЗ&quot;

Как рассказывают создатели, квадрокоптер А16 предназначен как для нужд военнослужащих, так и для сельского хозяйства. Работать он способен в любых погодных условиях, радиус доставки 15 км, информирует телеграм-канал дагестанского правительства.

Главе кабмину РД презентовали квадракоптер от "КЭМЗ"

Квадрокоптер имеет 2 режима полета: стандартный и интеллектуальный.

Что касается сельскохозяйственных задач, квадрокоптер будет использоваться для обработки растений и капельного орошения земель.

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