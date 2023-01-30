Как уточняет Роструд, так как последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность уменьшается на один час.
Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
Россиян в феврале ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
- Автор Дарья
- 30 января, 2023. Понедельник 13:51
В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего 3 дня: с 20 по 22 февраля.
Как уточняет Роструд, так как последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность уменьшается на один час.
Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
Последнее от Дарья
- Три человека пострадали в аварии в Дагестане
- Проект «Предисловие. Открытие года Расула Гамзатова» состоялся в Театре поэзии
- Дагестанская сборная по вольной борьбе взяла 15 медалей на Кубке Ивана Ярыгина
- В честь 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая в Доме кино состоится памятный вечер
- В сети появился трейлер фильма «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга