Участницам проекта предоставляют психологическую помощь, консультации экспертов по поиску работы, они могут пройти профессиональную переподготовку и получить диплом по новой специальности.
О своем опыте в качестве участницы проекта рассказала девушка из Хасавюрта Амина Сиражутдинова – мать девочки с редким генетическим заболеванием – буллезным эпидермолизом.
«Мне было крайне тяжело. Подавленное состояние, страх за дочку, неизвестность – я не знала, что делать, куда двигаться дальше. Не видела перед собой никаких перспектив. Когда я узнала, о проекте фонда “Редкие женщины”, то сразу написала организаторам. И меня приняли. Там помогли мне и сотням других мам», – поделилась девушка.