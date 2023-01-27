Администрацию Дагестанских огней обязали обустроить территорию городского пляжа

«Выявлено, что администрацией Дагестанских Огней не приняты меры по обустройству территории городского пляжа в соответствии с требованиями санитарного законодательства: пляж завален бытовыми отходами, не заключен контракт на вывоз ТКО с территории пляжа», – сообщает надзорное ведомство.

В целях ликвидации нарушений закона руководителю администрации города было внесено представление. Но в связи с тем, что нарушение закона оперативно не устранено, природоохранный прокурор отправился в суд.

В результате городским судом требования природоохранного прокурора были удовлетворены. На администрацию возложили обязанности по очистке территории пляжа и зон рекреации от бытового мусора, оборудованию пляжа урнами, контейнерами для сбора ТКО и осуществлению мероприятий, которые предусмотрены санитарно-эпидемиологическим законодательством.