В четверг, 26 января, АО «Газпром газораспределение Махачкала» проинформировал, что ущерб жильцам будет компенсирован «при установлении страхового случая». Меликов поблагодарил сотрудников МЧС по региону и местных жителей, которые вели себя храбро, помогая избежать жертв.
Сергей Меликов поручил органам власти проконтролировать справедливое возмещение причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале
- Автор Дарья
- 27 января, 2023. Пятница 13:10
Глава Дагестана поручил органам власти обеспечить контроль за справедливым возмещением причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале.
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