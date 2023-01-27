ЗАМАНА - Глава МЧС России поручил наградить махачкалинца, спасшего девушку с ребенком при пожаре

Глава МЧС России поручил наградить махачкалинца, спасшего девушку с ребенком при пожаре

Автор
27 января, 2023. Пятница 10:50
|||
Глава МЧС России поручил наградить махачкалинца, спасшего девушку с ребенком при пожаре

Начальник МЧС РФ Александр Куренков поручил представить к ведомственной награде мужчину, который спас двух человек из пожара в многоквартирном доме в Махачкале, информирует пресс-служба ведомства.

Глава МЧС России поручил наградить махачкалинца, спасшего девушку с ребенком при пожаре

Стоит напомнить, что вчера, 26 января, начался пожар сразу в нескольких жилых квартирах по улице Лаптиева из-за высокого давления газа.

Заложниками ситуации стали молодая мама с ребенком, которым не удавалось выбраться из квартиры с 3 этажа. Не дожидаясь приезда пожарных, махачкалинец Виталий Ивлев поспешил на зов о помощи. Он поднялся по водосточной трубе и решеткам на 3 этаж и через окно забрал из рук девушки младенца. Далее мужчина поспешил на помощь его матери.

«Я спустил ребенка вниз. Уже после меня люди его подхватили. Дальше я начал кричать девушке: "Спускайтесь, дыма много, быстрее". Она не растерялась, спустилась на меня, и я вместе с ней спустился вниз», – рассказал Ивлев.

Начальник МЧС России Александр Куренков подчеркнул героизм в поступке махачкалинца. «Люди должны знать настоящих героев нашего времени. Виталий Ивлев показал быстроту реакции и неравнодушие при спасении людей на пожаре. Безусловно, этот пример героизма и мужества не может остаться без внимания», –  высказался Куренков.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top