Глава МЧС России поручил наградить махачкалинца, спасшего девушку с ребенком при пожаре

Начальник МЧС РФ Александр Куренков поручил представить к ведомственной награде мужчину, который спас двух человек из пожара в многоквартирном доме в Махачкале, информирует пресс-служба ведомства.

Стоит напомнить, что вчера, 26 января, начался пожар сразу в нескольких жилых квартирах по улице Лаптиева из-за высокого давления газа.

Заложниками ситуации стали молодая мама с ребенком, которым не удавалось выбраться из квартиры с 3 этажа. Не дожидаясь приезда пожарных, махачкалинец Виталий Ивлев поспешил на зов о помощи. Он поднялся по водосточной трубе и решеткам на 3 этаж и через окно забрал из рук девушки младенца. Далее мужчина поспешил на помощь его матери.

«Я спустил ребенка вниз. Уже после меня люди его подхватили. Дальше я начал кричать девушке: "Спускайтесь, дыма много, быстрее". Она не растерялась, спустилась на меня, и я вместе с ней спустился вниз», – рассказал Ивлев.

Начальник МЧС России Александр Куренков подчеркнул героизм в поступке махачкалинца. «Люди должны знать настоящих героев нашего времени. Виталий Ивлев показал быстроту реакции и неравнодушие при спасении людей на пожаре. Безусловно, этот пример героизма и мужества не может остаться без внимания», – высказался Куренков.