Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который грубо отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего

Историю женщины на прямой линии рассказала мать Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. «Женщина обратилась с просьбой увековечить память о сыне, назвав его именем улицу, школу или хотя бы установить памятную доску на доме. Она получила грубый ответ, а доску позднее принесли со словами: «Вам надо – вы и клейте». Я считаю, это бесчеловечность», – рассказала Мазаева. Глава Дагестана поручил ответственным руководителям до 26 января разобраться в проблеме: «Я не знаю, какой пост он занимает, но он больше никаких должностей в регионе занимать не будет, я вам обещаю».