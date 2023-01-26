Историю женщины на прямой линии рассказала мать Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. «Женщина обратилась с просьбой увековечить память о сыне, назвав его именем улицу, школу или хотя бы установить памятную доску на доме. Она получила грубый ответ, а доску позднее принесли со словами: «Вам надо – вы и клейте». Я считаю, это бесчеловечность», – рассказала Мазаева. Глава Дагестана поручил ответственным руководителям до 26 января разобраться в проблеме: «Я не знаю, какой пост он занимает, но он больше никаких должностей в регионе занимать не будет, я вам обещаю».
Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который грубо отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего
- Автор Дарья
- 26 января, 2023. Четверг 11:27
Сергей Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, грубо отреагировавшего на просьбу матери погибшего военнослужащего.
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