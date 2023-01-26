ЗАМАНА - В Казбековском районе торжественно стартовал Год Расула Гамзатова

В Казбековском районе торжественно стартовал Год Расула Гамзатова

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26 января, 2023. Четверг 10:54
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В Казбековском районе торжественно стартовал Год Расула Гамзатова
В Центре культуры Казбековского района прошло торжественное мероприятие «Расул Гамзатов — певец добра и человечности».
В Казбековском районе торжественно стартовал Год Расула Гамзатова
Поприветствовал участников вечера первый заместитель руководителя района Ильяс Шабазов, он подчеркнул важность юбилея классика поэзии для дагестанцев.

Многие на мероприятии вспоминали, что Расул Гамзатов любил Казбековский район, приезжал в гости — некоторые были с ним знакомы лично.

Для вечера была подготовлена культурная программа — театральные спектакли, чтение стихов поэта, концертные и хореографические номера.
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