Поприветствовал участников вечера первый заместитель руководителя района Ильяс Шабазов, он подчеркнул важность юбилея классика поэзии для дагестанцев.
Многие на мероприятии вспоминали, что Расул Гамзатов любил Казбековский район, приезжал в гости — некоторые были с ним знакомы лично.
Многие на мероприятии вспоминали, что Расул Гамзатов любил Казбековский район, приезжал в гости — некоторые были с ним знакомы лично.
Для вечера была подготовлена культурная программа — театральные спектакли, чтение стихов поэта, концертные и хореографические номера.