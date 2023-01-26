В Казбековском районе торжественно стартовал Год Расула Гамзатова

В Центре культуры Казбековского района прошло торжественное мероприятие «Расул Гамзатов — певец добра и человечности».

В Центре культуры Казбековского района прошло торжественное мероприятие «Расул Гамзатов — певец добра и человечности».

Поприветствовал участников вечера первый заместитель руководителя района Ильяс Шабазов, он подчеркнул важность юбилея классика поэзии для дагестанцев.



Многие на мероприятии вспоминали, что Расул Гамзатов любил Казбековский район, приезжал в гости — некоторые были с ним знакомы лично.



