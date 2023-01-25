Меликов идею поддержал и поручил Агентству по предпринимательству и инвестициям РД проработать этот вопрос.
Для людей с повышенными потребностями в Дагестане может появиться социальное такси
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 17:37
С такой просьбой к главе Дагестана обратились инвалид с рождения, чемпионка Европы по паратхэквондо Сакинат Магомедова.
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