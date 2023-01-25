ЗАМАНА - Депутат ГосДумы РФ Д.Н. Гасанов поздравляет студентов с праздником

Депутат ГосДумы РФ Д.Н. Гасанов поздравляет студентов с праздником

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25 января, 2023. Среда 17:28
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Депутат ГосДумы РФ Д.Н. Гасанов поздравляет студентов с праздником

Депутат ГосДумы РФ Д.Н. Гасанов поздравляет студентов с праздником.

Депутат ГосДумы РФ Д.Н. Гасанов поздравляет студентов с праздником

"Уважаемые студенты и аспиранты! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!»

Студенческие годы – яркий, динамичный и переломный период в жизни каждого человека: время смелых идей и надежд, чудесная пора юности, дружбы и творческих начинаний. Это время, когда закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный капитал – знания
В этот не простой период жизни нашей страны Республика Дагестан продолжает развивается, современные реалии порождают большой спрос на специалистов технического и гуманитарного профиля, обладающих ясным умом, умеющих мыслить нестандартно, создавать новое, передовое, конкурентоспособное. От вашего упорного труда, тяги к новым знаниям, стремления к профессиональному росту зависят наши общие завтрашние достижения, безопасность и суверенитет нашей страны. Поэтому, прилагайте усилия: учитесь, мечтайте, творите!
Желаю вам оптимизма и настойчивости, верных товарищей и единомышленников, восторга научного и творческого поиска, блестящих побед во славу Дагестана и всего нашего Отечества!"

Депутат Государственной Думы
Федерального собрания РФ Д.Н. Гасанов

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