«Прямая линия» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым идет прямо сейчас

25 января в 15:00 по московскому времени стартовала телевизионная «Прямая линия» с главой региона Сергеем Меликовым.

Ранее руководитель республики подчеркнул, что в 2022 году случилось много событий как в нашей стране, так и в регионе.

«Уже поступило более 2 000 обращений. Конечно, как я и ожидал, многие из них затрагивают социальную область. Есть вопросы, которые касались как отдельных граждан, так и целых населённых пунктов. Каждый из них крайне важен. Я готов к открытому и честному разговору», – заявил Меликов.

Стоит напомнить, что прямой эфир можно посмотреть на региональных телеканалах и telegram-канале Главы РД.