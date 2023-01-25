ЗАМАНА - «Прямая линия» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым идет прямо сейчас

«Прямая линия» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым идет прямо сейчас

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25 января, 2023. Среда 15:34
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«Прямая линия» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым идет прямо сейчас

25 января в 15:00 по московскому времени стартовала телевизионная «Прямая линия» с главой региона Сергеем Меликовым.

«Прямая линия» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым идет прямо сейчас

Ранее руководитель республики подчеркнул, что в 2022 году случилось много событий как в нашей стране, так и в регионе.

«Уже поступило более 2 000 обращений. Конечно, как я и ожидал, многие из них затрагивают социальную область. Есть вопросы, которые касались как отдельных граждан, так и целых населённых пунктов. Каждый из них крайне важен. Я готов к открытому и честному разговору», – заявил Меликов.

Стоит напомнить, что прямой эфир можно посмотреть на региональных телеканалах и telegram-канале Главы РД.

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