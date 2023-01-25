ЗАМАНА - Председатель Союза ректоров Дагестана Муртазали Рабаданов поздравил студентов с Днем российского студенчества

Председатель Союза ректоров Дагестана Муртазали Рабаданов поздравил студентов с Днем российского студенчества

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25 января, 2023. Среда 10:44
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Председатель Союза ректоров Дагестана Муртазали Рабаданов поздравил студентов с Днем российского студенчества

Председатель Союза ректоров Дагестана, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов поздравил студентов с Днём российского студенчества, информирует пресс-служба вуза.

Председатель Союза ректоров Дагестана Муртазали Рабаданов поздравил студентов с Днем российского студенчества

Ректор озвучил, что студенческие годы являются временем открытий и безграничных возможностей, творческого поиска и свершений. По его словам, именно в стенах университета закладывается фундамент всей жизни, вы делаете первые шаги на пути большой науки, расширяете кругозор, получаете необходимые профессиональные знания.

Кроме того, председатель союза ректоров Дагестана отметил, что ДГУ формирует все условия для профессионального, личностного и творческого роста каждого из студентов.

«Наши студенты – активисты, спортсмены и волонтеры регулярно одерживают победы в региональных, российских и международных конкурсах, учебных, научных, творческих и спортивных мероприятиях. Они полны идей, которые нужны как региону, так и стране в целом.  

Дорогие студенты, желаю вам успехов в учебе, неисчерпаемой энергии и веры в свои силы! Учитесь, мечтайте, творите – и тогда вы сможете покорить любые вершины, а университет всегда поддержит во всех начинаниях!» – высказался Рабаданов.

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