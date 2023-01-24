Меликов поприветствовал участников совещания, утвердил регламент заседания и передал слово начальнику фракции «Единая Россия» в НС РД Зауру Аскендерову. Он представил проект плана работы фракции в Народном Собрании РД на текущий год, созданный с учетом задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным и руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.
Примерный план включает в себя вопросы законопроектной и контрольной деятельности, публичные мероприятия и работу фракции с журналистами.
Заур Аскендеров озвучил, что важнейшей целью является совершенствование законодательства в социальной области и в таких сферах, как образование, экономика и местное самоуправление.
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