Глава Дагестана провёл собрание президиума регионального политсовета «Единой России»

Во вторник, 24 января, состоялось собрание президиума республиканского политического совета «Единой России» под председательством секретаря отделения партии, главы Дагестана Сергея Меликова.

Меликов поприветствовал участников совещания, утвердил регламент заседания и передал слово начальнику фракции «Единая Россия» в НС РД Зауру Аскендерову. Он представил проект плана работы фракции в Народном Собрании РД на текущий год, созданный с учетом задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным и руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.

Примерный план включает в себя вопросы законопроектной и контрольной деятельности, публичные мероприятия и работу фракции с журналистами.

Заур Аскендеров озвучил, что важнейшей целью является совершенствование законодательства в социальной области и в таких сферах, как образование, экономика и местное самоуправление.

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