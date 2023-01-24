Победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» выявят в Кизляре

За выход в финал конкурса "сражались" педагоги Мадина Хайбулаева из Хасавюрта, Анжелика Солтангишиева и Шухразат Алибулатова из Хасавюртовского района, Патимат Алиева из Казбековского района, Варвара Ягубова из Тарумовского района, Аван Зарманбетова из Ногайского района, Зайнаб Сираева из Хунзахского района, Диана Алиева из Кизлярского района и Разият Гамзаева из Кизляра.

Жюри конкурса руководит президент Ассоциации педагогов Дагестана и руководитель Республиканского центра образования Каспийска Анжела Байранбекова.