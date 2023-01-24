ЗАМАНА - Победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» выявят в Кизляре

Победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» выявят в Кизляре

Автор
24 января, 2023. Вторник 16:10
|||
Победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» выявят в Кизляре

Республиканский этап регионального конкурса «Учитель года – 2023» проходит на площадке Кизлярской школы №7, информирует пресс-служба муниципалитета.

Победителя регионального этапа конкурса «Учитель года – 2023» выявят в Кизляре

За выход в финал конкурса "сражались" педагоги Мадина Хайбулаева из Хасавюрта, Анжелика Солтангишиева и Шухразат Алибулатова из Хасавюртовского района, Патимат Алиева из Казбековского района, Варвара Ягубова из Тарумовского района, Аван Зарманбетова из Ногайского района, Зайнаб Сираева из Хунзахского района, Диана Алиева из Кизлярского района и Разият Гамзаева из Кизляра.

Жюри конкурса руководит президент Ассоциации педагогов Дагестана и руководитель Республиканского центра образования Каспийска Анжела Байранбекова.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top