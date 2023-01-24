В организме погибших на Каспии тюленей выявлен птичий грипп

При этом пока рано говорить о том, что именно вирус стал причиной смерти, исследования все еще проводятся, заявил руководитель Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

«Эксперты Института экологии и устойчивого развития совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда “Компас” в декабре отобрали образцы тканей мертвых тюленей для выяснения причин гибели. Сегодня по первым результатам мы можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп», – высказался Гаджиев.

Он добавил, что в конце весны минувшего года на острове Малый Жемчужный (одно из основных лежбищ каспийского тюленя в Северном Каспии) была зафиксирована массовая гибель дикой птицы от высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N1 (безопасен для людей).

«Мы считаем, что это могло случиться и с каспийским тюленем, так как есть сведения, что во всем мире идет вспышка этого штамма. От него гибнут животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске умирают от птичьего гриппа. Программа комплексного мониторинга изучения тюленей, созданная нашим институтом совместно с “Компасом”, уже весной даст возможность глубоко исследовать ситуацию и выявить достоверные причины гибели», – высказался ученый.