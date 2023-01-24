Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы

С 10 января по 20 февраля 2023 года состоится республиканский этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Участники конкурса смогут представить свои работы по таким номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

При рассмотрении работ жюри будут оценивать социальную важность, содержание, креативность, глубину проработки темы, оригинальность и практическую значимость.

Получить заявку для участия и подробные сведения о конкурсе можно по данной ссылке. Конкурсные работы с заявкой требуется направить до 23 февраля на электронный адрес: konkurs Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , в Управление по контролю за оборотом наркотиков УВД по Дагестану.

Результаты конкурса опубликуют на ресурсах АПК «Официальный сайт МВД России» до 15 июня. Победителям каждой номинации вручат приз «Победитель конкурса “Спасем жизнь вместе”», диплом и подарок.