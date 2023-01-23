Заместитель руководителя администрации района Исмаил Шаипов от имени лидера района Арсланбека Алибекова поприветствовал всех участников мероприятия и пожелал поисковому отряду плодотворной работы.
Далее собравшиеся возложили цветы к памятнику Николая Жердёва.
Пресс-служба уточнила, что командир эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка капитан Жердёв сделал 105 боевых вылетов, 14 штурмовых ударов по скоплению живой силы противника, в 46 воздушных боях сбил лично 14 японских самолетов. 17 ноября 1939 года Николай Жердёв получил звание «Герой Советского Союза».