С 2025 года стартует строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта

Автор Дарья |||

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках собрания с сотрудниками Минтранса региона.