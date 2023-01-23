ЗАМАНА - С 2025 года стартует строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта

С 2025 года стартует строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта

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23 января, 2023. Понедельник 14:45
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С 2025 года стартует строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта

Об этом заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках собрания с сотрудниками Минтранса региона.

С 2025 года стартует строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта

Премьер сообщил, что соответствующее постановление №4353-р 29 декабря о направлении средств на возведение автомагистралей подписал Михаил Мишустин.

Ввод в работу объектов запланирован на 2028 год.

«В пятилетний план дорожной работы в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на строительство дорог предусмотрено около 42 млрд рублей. Общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей. Это стало возможным благодаря усилиям правительства региона в лице главы Сергея Меликова. Возведение автомобильных дорог позволит заметно улучшить ситуацию с загруженностью, трафиком большегрузных машин, уменьшить аварийность, повысить туристическую привлекательность республики», — высказался Абдулмуслимов.

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