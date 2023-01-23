Матери, жены и сестры погибших военных посетили сад памяти в Буйнакском районе

Матери, жены и сестры погибших военных посетили сад памяти в Буйнакском районе. Здесь родители Махача Сайкумова высадили фруктовые деревья в форме буквы Z в память о сыне и всех тех, кто отдал жизнь в борьбе с нацистами. Больше подробностей у Любавы Масловой.

90 соток земли, и все заняты фруктовыми деревьями. Это особенный сад. Он хранит трагическую память. Каждое дерево здесь высажено в честь военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Расул и Хадижат Сайкумовы начали разбивать сад в память о своем сыне Махаче, сегодня к ним присоединились единомышленники.

Махач Сайкумов с детства мечтал носить погоны. После срочной службы подписал контракт, служил Отечеству верой и правдой. На передовой отличался бесстрашием, однажды в одиночку он поразил огневую точку врага и взял 2 противников в плен. Под Николаевом, попав под артобстрел, Махач, не задумываясь, закрыл собой товарища. Он получил смертельные ранения, скончался по дороге в госпиталь. Махачу Сайкумову было всего 24 года.

Этих женщин объединило общее горе. Они все потеряли близких в борьбе за мирное небо. Их сыновья, мужья, братья сложили головы, освобождая Донбасс. Теперь они часто так собираются, плачут об одном, вспоминают своих родных.

Сегодня в организации «Силы матерей» уже более 100 женщин. Вместе горе пережить легче. Они помогают друг другу, поддерживают в сложных ситуациях.

Их объединяет не только общая печаль, но и общая мечта – чтобы спецоперация поскорее завершилась нашей победой, все военные вернулись домой, живыми и невредимыми.