Дагестанская прокуратура восстановила права сироты на жилье

Выявлено, что заявитель, будучи сиротой, с 1999 по 2004 год пребывал на полном государственном обеспечении, так как находился и получал образование в ГКУ РД «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна». При этом, в нарушение требований Семейного кодекса России, данными учреждениями информация о нем в махачкалинскую администрацию для постановки на учет в качестве нуждающегося в квартире не была передана.

«Прокуратура города передала в суд иск с требованиями об установлении факта утраты над ним родительского попечения, признании незаконным бездействие упомянутых учреждений, а также признания за человеком права находиться на учете нуждающихся в жилье на территории Махачкалы», – отмечает ведомство.

Советский районный суд Махачкалы требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.