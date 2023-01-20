Передвижной трансформатор временно обеспечит электроснабжение обесточенным жителям Махачкалы

«Приехал передвижной трансформатор мощностью 16000 кВА в дополнение к функционирующему на энергообъекте трансформатору мощностью 25 тыс. кВА, для уменьшения перерывов электроснабжения в микрорайоне Первая Махачкала, поселке Семендер и части проспекта Акушинского», — заявляет ведомство. Он будет работать до полного восстановления одного из поврежденных трансформаторов на подстанции «Махачкала-110», который заменят на новый.