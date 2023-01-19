ЗАМАНА - Жители Дагестана приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства

Жители Дагестана приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства

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19 января, 2023. Четверг 11:16
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Жители Дагестана приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства

В рамках образовательного проекта «Метод» проходит прием заявок на Всероссийский конкурс сценарного мастерства, который будет открыт до 20 февраля.

Жители Дагестана приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства

Направить заявку может каждый желающий, которому есть 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки. Для этого необходимо предложить на рассмотрение жюри сценарий игровой полнометражной картины или сериала либо сценарий экранизации романа. Лонг-лист опубликуют на портале конкурса 6 марта.

«В проекте "Метод" пишущие люди совместно с будущими заказчиками – медиахолдингами и продюсерскими компаниями – смогут обрести друг друга и договориться об единой методике, что повлияет на конкурентоспособность контента. Это будет самый крупный бесплатный образовательный проект, доступный для всех пишущих идейных жителей России», – сообщила руководительница Роскультцентра Марина Абрамова.

Победители конкурса смогут получить продюсерское сопровождение, помощь в реализации проектов, сертификаты, скидки на обучение в отраслевых учреждениях и иные призы и подарки, а также пройти практику на киностудиях.

Финалисты войдут в профессиональное сообщество для отечественных сценаристов «Контент-клуб». 

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