Новый круглогодичный курорт «Альпийская деревня» планируют построить в Казбековском районе

В поселке Дубки собираются построить круглогодичный санаторно-курортный комплекс со SPA-услугами «Альпийская деревня». Проект на заседании под руководством лидера РД Сергея Меликова представил гендиректор ООО «Экотуркомплекс Главрыба» Вадим Мартынов.

Планируется, что объект обеспечит комфортные условия для проживания и проведения досуга гостям и будет конкурировать с международными курортами по уровню обслуживания. Общая площадь «Альпийской деревни» составит 25 гектаров, среди возводимых объектов – гостиницы, SPA-центр, бассейн, лечебный корпус, рекреационная зона и парковка.

«Возведение санаторно-курортного комплекса предполагает формирование туристического центра в поселке Дубки, что даст толчок для развития местного бизнеса, благодаря строительству магазинов, сфер обслуживания, отелей и кемпингов всех уровней», – заявляет Мартынов.