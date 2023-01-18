ЗАМАНА - Новый круглогодичный курорт «Альпийская деревня» планируют построить в Казбековском районе

Новый круглогодичный курорт «Альпийская деревня» планируют построить в Казбековском районе

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18 января, 2023. Среда 16:09
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Новый круглогодичный курорт «Альпийская деревня» планируют построить в Казбековском районе

В поселке Дубки собираются построить круглогодичный санаторно-курортный комплекс со SPA-услугами «Альпийская деревня». Проект на заседании под руководством лидера РД Сергея Меликова представил гендиректор ООО «Экотуркомплекс Главрыба» Вадим Мартынов.

Новый круглогодичный курорт «Альпийская деревня» планируют построить в Казбековском районе

Планируется, что объект обеспечит комфортные условия для проживания и проведения досуга гостям и будет конкурировать с международными курортами по уровню обслуживания. Общая площадь «Альпийской деревни» составит 25 гектаров, среди возводимых объектов – гостиницы, SPA-центр, бассейн, лечебный корпус, рекреационная зона и парковка.

«Возведение санаторно-курортного комплекса предполагает формирование туристического центра в поселке Дубки, что даст толчок для развития местного бизнеса, благодаря строительству магазинов, сфер обслуживания, отелей и кемпингов всех уровней», – заявляет Мартынов.

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