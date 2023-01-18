ЗАМАНА - В Дагестане подвели итоги празднования 90-летия Фазу Алиевой

В Дагестане подвели итоги празднования 90-летия Фазу Алиевой

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18 января, 2023. Среда 09:26
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В Дагестане подвели итоги празднования 90-летия Фазу Алиевой

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел 17 января совместное собрание оргкомитетов по празднованию 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой и проведению Года Расула Гамзатова.

В Дагестане подвели итоги празднования 90-летия Фазу Алиевой

«Символично, что эти два легендарных поэта должны были жить в одно время, дабы удивительно талантливо дополнять друг друга», – отметил Меликов, начиная обсуждение.

Как высказалась глава Минкультуры республики Зарема Бутаева, все мероприятия, запланированные региональным планом празднования юбилея Фазу Алиевой в 2022 году: новые спектакли и выставки, конкурсы и фестивали, поэтические вечера, издательские проекты, открытие мемориалов и другие памятные события - прошли в полном объеме. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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