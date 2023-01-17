ЗАМАНА - Каспийская администрация выделила жилье сироте после вмешательства судебных приставов

Каспийская администрация выделила жилье сироте после вмешательства судебных приставов

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17 января, 2023. Вторник 13:27
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Каспийская администрация выделила жилье сироте после вмешательства судебных приставов

Дагестанские судебные приставы добились предоставления жилья сироте, информирует пресс-служба УФССП республики.

Каспийская администрация выделила жилье сироте после вмешательства судебных приставов

Согласно решению суда, каспийская администрация должна была предоставить благоустроенное жилое помещение несовершеннолетнему ребенку-сироте.

«Руководство муниципалитета уведомили, что неисполнение судебного решения в срок влечет административную ответственность, а должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 315 УК России. После чего городская администрация предоставила жилье ребенку-сироте», – заявляет УФССП.

Как отмечают в Службе судприставов, ребенок заселился в просторную квартиру в кратчайшие сроки, где отметил Новый год.

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