ЗАМАНА - Крупные туристические проекты Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

Крупные туристические проекты Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

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17 января, 2023. Вторник 10:46
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Крупные туристические проекты Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

В понедельник, 16 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание на тему создания концепции национального туристического маршрута «Легенды Дагестана», туристического кластера в Казбековском районе и мастер-планирования курорта «Каякент».

Крупные туристические проекты Дагестана обсудили на собрании под руководством Сергея Меликова

Собравшиеся обсудили вопрос мастер-планирования туристических территорий каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан». Как рассказал первый заместитель гендиректора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев, эксперты компании осмотрели территорию будущего курорта, аэропорт, федеральную трассу, осуществили предварительный анализ территорий. В конце января в регион приедет делегация корпорации для последующей работы на месте.

Комментируя выступление, Меликов озвучил: «Это не просто туристический, а прорывной для экономики Дагестана проект, который подтолкнёт к развитию строительной сферы, энергетики и газоснабжения, транспортно-логистической области и других направлений». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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