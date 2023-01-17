ЗАМАНА - Елена Ельникова исполнила мечту юного мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

Елена Ельникова исполнила мечту юного мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

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17 января, 2023. Вторник 08:21
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Елена Ельникова исполнила мечту юного мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

Заместитель секретаря Дагестанского отделения партии «Единая Россия», начальница Региональной общественной приемной партии Елена Ельникова воплотила в жизнь мечту 4-летнего мальчика Али Асельдерова из Махачкалы, информирует пресс-служба партии.

Елена Ельникова исполнила мечту юного мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

В дни новогодних каникул ребенку вручили подарок – велобег, который он загадал в рамках акции «Ёлка желаний», а также сладости. Пресс-служба отмечает, что Али и его брат сейчас пребывают дома на карантине, в связи с чем подарок был передан через маму ребенка Сурнели, которая в свою очередь поблагодарила депутата. Сам Али записал для Ельниковой видеообращение на родном языке.

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