ЗАМАНА - Вечер памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова пройдет в Махачкале

Вечер памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова пройдет в Махачкале

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17 января, 2023. Вторник 02:38
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Вечер памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова пройдет в Махачкале

В среду, 18 января, в 15:00 в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова пройдет вечер памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова, информирует «Дагправда».

Вечер памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова пройдет в Махачкале

Вечер посетят следующие политики и общественные деятели: Председатель Дагестанского Совета Ветеранов М.Р. Алимджанов, Президент молодежного движения «Наши герои — люди из стали» А.М. Эфендиев, Герой России З.А. Загидов, Президент Союза объединенного ополчения Дагестана 1999 г. А.М. Азаев, представители патриотического клуба имени М. Нурбагандова при Каспийской ЦБС, Председатель Совета Ветеранов Войск Национальной Гвардии А.И. Абдулкапаров, представители общественной организации «Сила матери», учащиеся Первого Дагестанского Корпуса имени генерала Г.Н. Трошева, Представители Сергокалинского района, родные и близкие Героя, Народный поэт Дагестана А. Абдулманапова, преподаватели и студенты ДГУ и ДГПУ, представители республиканских СМИ и другие.

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