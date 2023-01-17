Вечер памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова пройдет в Махачкале

Вечер посетят следующие политики и общественные деятели: Председатель Дагестанского Совета Ветеранов М.Р. Алимджанов, Президент молодежного движения «Наши герои — люди из стали» А.М. Эфендиев, Герой России З.А. Загидов, Президент Союза объединенного ополчения Дагестана 1999 г. А.М. Азаев, представители патриотического клуба имени М. Нурбагандова при Каспийской ЦБС, Председатель Совета Ветеранов Войск Национальной Гвардии А.И. Абдулкапаров, представители общественной организации «Сила матери», учащиеся Первого Дагестанского Корпуса имени генерала Г.Н. Трошева, Представители Сергокалинского района, родные и близкие Героя, Народный поэт Дагестана А. Абдулманапова, преподаватели и студенты ДГУ и ДГПУ, представители республиканских СМИ и другие.