Министр труда в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту Аиды из Избербаша

В связи с особенностями развития ребенку регулярно требуется проходить курсы реабилитации. Постоянные визиты в физкабинет отнимали у семьи много времени и сил, а ведь они воспитывают еще одного ребенка с ОВЗ. Поговорив с родными девочки, Абдурахман Махмудов вручил Аиде в подарок вибротренажер, который она попросила подарить ей в рамках акции «Ёлка желаний».

Семья поблагодарила министра за оказанную помощь. Мама Аиды заметила, что личный тренажер поможет не только обеспечить ребенка необходимым курсом реабилитации, не выходя из дома, но и сэкономить время.