В Каспийске восстановлено энергоснабжение 75% оставшихся без света потребителей

«К 11:00 16 января восстановлена работа распредустройств на подстанции, включен один из двух силовых трансформаторов, используются резервные схемы энергоснабжения. Это позволило вернуть энергоснабжение 11 социально значимых объектов и 75 процентов потребителей, пребывающих без света», – отмечается в пресс-релизе корпорации.

Уточняют, что в ходе диагностики была обнаружена необходимость замены вышедшего из строя второго силового трансформатора. Электрики уже доставили необходимое оборудование и проводят его установку.

«Россети Северный Кавказ» отмечают, что технические мероприятия будут завершены сегодня.