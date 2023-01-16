Представители «Газпром трансгаз Махачкала» провели благотворительную акцию для детей

Как заявляет главный врач соцучреждения Зумруд Рамазанова, на реабилитацию в санаторий поступают дети в возрасте от 3 до 11 лет из всех районов республики. В том числе это ребята из многодетных и неблагополучных семей, сироты из школ-интернатов.

«Курс лечения здесь проходит от 3 месяцев до года, у многих из них родители также пребывают на длительном лечении, поэтому эти дети лишены родительской заботы и внимания», – высказалась Рамазанова, после чего поблагодарила коллектив и гендиректора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александра Астанина.