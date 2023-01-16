В Дагестане состоится масштабный агрофорум «ДагАгроКаспий»

Как было отмечено в ходе обсуждения, агрофорум пройдет при поддержке Минсельхоза Дагестана. Он будет идти с 15 по 16 марта 2023 года на базе Дворца Спорта имени Али Алиева в Каспийске. Основными организаторами стали Ассоциация «Теплицы Дагестана» и выставочный центр «РостЭкспоТент»

Начиная совещание, вице-премьер озвучил, что организация такого крупного мероприятия без сомнений является важным событием для республики.

Абдулмуталибов также добавил, что растениеводство – это та сфера, которая активно развивается в Дагестане, после чего он напомнил, что регион занимает первое место в России по производству овощей и винограда, а также седьмое место по производству плодов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.