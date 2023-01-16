ЗАМАНА - В Дагестане состоится масштабный агрофорум «ДагАгроКаспий»

В Дагестане состоится масштабный агрофорум «ДагАгроКаспий»

Автор
16 января, 2023. Понедельник 09:40
|||
В Дагестане состоится масштабный агрофорум «ДагАгроКаспий»

Заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов провел рабочее заседание на тему организации в регионе агрофорума «ДагАгроКаспий».

В Дагестане состоится масштабный агрофорум «ДагАгроКаспий»

Как было отмечено в ходе обсуждения, агрофорум пройдет при поддержке Минсельхоза Дагестана. Он будет идти с 15 по 16 марта 2023 года на базе Дворца Спорта имени Али Алиева в Каспийске. Основными организаторами стали Ассоциация «Теплицы Дагестана» и выставочный центр «РостЭкспоТент»

Начиная совещание, вице-премьер озвучил, что организация такого крупного мероприятия без сомнений является важным событием для республики.

Абдулмуталибов также добавил, что растениеводство – это та сфера, которая активно развивается в Дагестане, после чего он напомнил, что регион занимает первое место в России по производству овощей и винограда, а также седьмое место по производству плодов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top