ЗАМАНА - Госавтоинспекция совместно с Минтранспорта очищает дороги Махачкалы от снега

Госавтоинспекция совместно с Минтранспорта очищает дороги Махачкалы от снега

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13 января, 2023. Пятница 10:13
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Госавтоинспекция совместно с Минтранспорта очищает дороги Махачкалы от снега

В ночь с 11 на 12 января по предложению Управления Госавтоинспекции и Минтранспорта Дагестана в Махачкале была проведена работа по очистке дорог и улиц от снега и устранения гололеда путём подсыпки песка и соли, информирует ГИБДД региона. 

Госавтоинспекция совместно с Минтранспорта очищает дороги Махачкалы от снега

В процессе очистки участвовали подрядные организации, дабы оказать помощь дорожным службам города.  «В ходе осуществленных мероприятий охвачены главные проспекты и улицы города, но по настоящий момент остаются нерасчищенными от снега и наледи небольшие участки на тротуарах и проезжей части, в том числе и на пешеходных переходах»,- заявляет учреждение.

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