Сотрудники Минтруда РД поздравили ветерана ВОВ Ибрагим-Пашу Садыкова с 99-летием

Ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков празднует 99-летие со дня рождения. Поздравить его с этим прибыли заместитель главы Минтруда Дагестана Зураб Багомедов и исполняющий обязанности руководителя Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Махачкалы Патимат Магомедова, информирует пресс-служба ведомства.

Ибрагим-Паша Султанович Садыков родился в селе Рутул Рутульского района. В октябре 1941 года в возрасте 18 лет он отправился на фронт и участвовал в обороне Сталинграда. Во время войны его несколько раз ранили, но он всегда после излечения возвращался на поле боя. Участвовал в освобождении следующих городов: Керчь, Киев, Харьков, в обороне Ростова. Также участвовал в Сталинградской битве и битве на Курской дуге. За боевые заслуги получил орден Отечественной войны, медали «За оборону Ростова», «Жукова», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы». Является кавалером ордена Славы двух степеней.

В рамках встречи гости прочитали ветерану поздравление от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова, вручили цветы и подарочную корзину с продуктами.