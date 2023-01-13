Депутат от «Единой России» Гасанов Д.Н. выполнил мечту мальчика из высокогорного Ахвахского района, оставшегося без родителей

К сожалению, не во всех семьях есть возможность реализовать мечты и пожелания детей, которые они связывают с наступлением Нового года.

6-ти летний Абдулаев Джабраил и его сестренка которой 3 года из села Тукита Ахвахского района остались без родителей и теперь живут в при кутанном хозяйстве село Местерух ( Кирпич Кутан) в Хасавюртовском районе где их воспитывают бабушка и дедушка. Маленький Джабраил уже понимает, что он теперь должен быть сильным и крепким, чтобы защищать маленькую сестренку, помогать бабушке и дедушке по хозяйству и попросил их купить ему Шведскую стенку, для занятий физкультурой у себя дома. Местные активисты партии «Единая Россия» подсказали и помогли опекунам отправить этот запрос мальчика на «Елку желаний».



Депутат Гасанов Джамаладин Набиевич принял самое активное участие в этой благородной акции и снял с «Елки желаний» десять шаров с пожеланиями детей. «...Очень хочется, чтобы исполнились все просьбы детей, которые попали в эту акцию. Я и мои коллеги по партии, каждый по отдельности» взялись исполнить десятки таких пожеланий. Но вот эту просьбу Джабраила из Ахвахского района я выполню с большим удовольствием, потому что это помощь настоящему мужчине, который уже в 6 лет понимает свою ответственность перед окружающими его родными людьми. Именно из таких ребят вырастут настоящие защитники своей Родины, патриоты Дагестана и России…»



По поручению депутата ГД РФ Гасанова Д.Н. его помощник Ахмед Сайпудинович Ибрагимов нашел и привез Джабраилу шведскую стенку в которой и турник и все остальное регулируется под его возраст. Вместе с врио главы села Местерух Нурмагомедовым Сосланом и имамом села Зулумхановым Саидом они пришли в дом, где их встретил дедушка Джабраила. Общими усилиями установили стенку и пожелали маленькому Джабраилу успехов в спорте, учебе и во всех его благородных деяниях.