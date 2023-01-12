В Дербентском районе собирают зимний урожай пекинской капусты

Делегация посетила хозяйство Алибека Раджабова, которое находится в селе Музаим. Как сообщил фермер, он выращивал пекинскую капусту на площади 7 гектаров, в уборке участвует примерно 50 человек. В планах у Раджабова расширить площади под овощами при предоставлении дополнительных земель.

«В силу климатических особенностей, мы видим на юге Дагестана, в данном случае Дербентском районе, можно выращивать несколько урожаев за год. Сегодня мы видим, что в разгар зимы прямо с полей дагестанская продукция идет на столы потребителей. Это наше преимущество – возможность реализовывать продукцию прямо с поля во внесезонное время, в зимний или в ранневесенний период. Хочу заметить, что в этом году заработал федеральный проект по стимулированию производства овощей открытого грунта и картофеля. Дагестан в рамках этого проекта, в котором могут участвовать и личные подсобные хозяйства, проводит работу по наращиванию объемов производства овощей и картофеля», — озвучил Шарип Шарипов.