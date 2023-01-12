ЗАМАНА - Заур Аскендеров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

Заур Аскендеров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

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12 января, 2023. Четверг 13:50
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Заур Аскендеров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

Заур Аскендеров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

«Это праздник людей, стоящих на страже интересов государства, общества и человека. Охранять законность и правопорядок – одна из самых почетных и ответственных задач.  В прокуратуре Республики Дагестан служат высококвалифицированные юристы, верные долгу и присяге, обеспечивающие главенство закона во всех сферах общественной жизни. Вы всегда пользовались и пользуетесь у нашего народа заслуженным авторитетом и уважением.  От вашей компетентности, профессионализма, верности служебному долгу, принципиальности и ответственности зависят эффективная защита законных прав и интересов граждан, успешная борьба с правонарушениями и уверенность народа в своем настоящем и будущем. Хотелось бы выразить вам благодарность и признательность за обеспечение правовой стабильности, вклад в укрепление законности и правопорядка, добросовестное выполнение своего долга перед государством и обществом. Желаю вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в деле служения закону», – говорится в поздравлении. 

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