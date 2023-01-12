«Цифровой ликбез» с использованием образовательных видеороликов объясняет подросткам правила цифровой грамотности. Уроки рассказывают о том, как распознать фишинговую ссылку, защитить личные данные в Интернете или как противостоять кибербуллингу.
Проект предназначается для возрастной категории 12+, рекомендуется к просмотру с семьей или учителями и верифицирован Минпросвещением России. Видеоуроки также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно внедрить в учебный процесс или показывать на родительских собраниях.