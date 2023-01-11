Во избежание несчастных случаев при сильном ветре МЧС Дагестана призывает граждан придерживаться следующих рекомендаций:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона –112, а также 101.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по РД +7(8722)-39-99-99.
Телефон экстренных служб «101» и «112».