ЗАМАНА - МЧС: ветер до 28 м/с прогнозируется в Дагестане

МЧС: ветер до 28 м/с прогнозируется в Дагестане

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11 января, 2023. Среда 17:50
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МЧС: ветер до 28 м/с прогнозируется в Дагестане

В Дагестане фиксируется усиление ветра. Согласно сведениям Гидрометцентра, еще ближайшие 2 дня, 12 и 13 января, в регионе ожидается сильный ветер до 18-28 м/с.

МЧС: ветер до 28 м/с прогнозируется в Дагестане

Во избежание несчастных случаев при сильном ветре МЧС Дагестана призывает граждан придерживаться следующих рекомендаций:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона –112, а также 101.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по РД +7(8722)-39-99-99.

Телефон экстренных служб «101» и «112».

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