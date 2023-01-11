Сначала состоялась олимпиада по французскому языку.
В региональном этапе принимают участие победители и призёры муниципального этапа олимпиады 2022-2023 учебного года.
Следуя новому порядку проведения ВсОШ, ученикам с ОВЗ ассистенты-специалисты помогут занять место за партой, прочитать задание и перенести ответы на бланки.
Все задания выполняются в аудиториях, которые оборудованы средствами видеозаписи. Устные ответы также записываются, а работы проверяются не менее чем двумя преподавателями.
Пресс-служба уточнила, что на ВсОШ могут присутствовать общественные наблюдатели и СМИ.