В случае появления сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по контакту Дежурной части: 8 (8722) 99-46-96. «Специалисты постараются оказать поддержку, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», – сообщает ведомство.
Дагестанская госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно бдительными
- Автор Дарья
- 11 января, 2023. Среда 12:02
В связи со сильным снегом и ветром Управление Госавтоинспекции МВД по Дагестану призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.
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