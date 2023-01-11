ЗАМАНА - В Дагестане прошло совещание оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

В Дагестане прошло совещание оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

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11 января, 2023. Среда 08:14
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В Дагестане прошло совещание оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

Первое собрание Республиканского оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России», в рамках которого был дан старт конкурса на территории Дагестана, состоялось в Махачкале.

В Дагестане прошло совещание оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»

Участники оргкомитета обсудили порядок организации и проведения республиканского этапа принятия и отбора заявок на участие в выявлении лучших практик. Как и в прошлом конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», организатором которого являлась партия «Единая Россия», любой желающий – собственник или наниматель помещения в многоквартирном здании, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или представитель управляющей организации, – может заполнить заявку на конкурс на сайте в разделе «Текущие акции».

Каждая конкурсная заявка будет рассматриваться жюри на предмет соответствия требованиям и условиям конкурса. Кроме того, сведения, изложенные в сообщении, могут быть проверены на предмет достоверности изложенных фактов.

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