ЗАМАНА - Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан

Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан

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10 января, 2023. Вторник 14:44
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Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан

Кизилюртовские ветераны, воины-«афганцы» и участники молодёжных движений в день ввода советских войск в Афганистан почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику в парке «афганцев».

Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан

Мероприятие началось с выступления начальницы отдела молодëжи и культуры Зины Аминовой. Там также выступил председатель Кизилюртовского Совета ветеранов Афганистана и локальных войн «Патриоты» Александр Лежненко.

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