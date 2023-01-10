Мероприятие началось с выступления начальницы отдела молодëжи и культуры Зины Аминовой. Там также выступил председатель Кизилюртовского Совета ветеранов Афганистана и локальных войн «Патриоты» Александр Лежненко.
Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан
- Автор Дарья
- 10 января, 2023. Вторник 14:44
Кизилюртовские ветераны, воины-«афганцы» и участники молодёжных движений в день ввода советских войск в Афганистан почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику в парке «афганцев».
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