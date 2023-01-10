На заседании с вице-премьерами он напомнил, что по поручению президента России руководство страны установило с 1 января 2023 года специальные социальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Среди них — врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, а также медики, которые работают в сельской местности и отдаленных районах. Кроме того, дополнительные начисления полагаются и специалистам, которые занимаются проведением сложных исследований, например, диагностикой онкологии. Мишустин отметил, что размер доплат составит от 4,5 до 18500 рублей в месяц, их получат примерно 1,1 млн медиков, в том числе в новых субъектах. На реализацию данной цели направлено более 152 млрд рублей, заявил он
Премьер-министр РФ рассказал о новых специальных выплатах для медиков
- Автор Дарья
- 10 января, 2023. Вторник 09:23
Новые специальные выплаты для врачей получат более млн человек, в том числе в новых регионах России, проинформировал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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