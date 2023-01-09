Список объектов первоочередной модернизации будет составлен Минстроем РД

В Дагестане составят специальный перечень объектов ЖКХ, которые далее будут включены в список первоочередной модернизации.

По сведениям Министерства строительства региона, в минувшем году субъект получил 2 млрд 964 млн рублей. На 701 млн рублей будут организованы работы по реконструкции системы теплоснабжения Дагестанских Огней, также будет проведено строительство новых котельных в городе Кизилюрт.

На оставшиеся деньги – почти 3 млрд рублей – запланировано обновление еще 8 коммунальных объектов.

«Также мы сформировали список объектов для участия в этой программе, в нее вошли 197 объектов теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения на сумму более 50 млрд рублей на ближайшие годы», — заявляет ведомство.