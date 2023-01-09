ЗАМАНА - Список объектов первоочередной модернизации будет составлен Минстроем РД

Список объектов первоочередной модернизации будет составлен Минстроем РД

Автор
09 января, 2023. Понедельник 16:50
|||
Список объектов первоочередной модернизации будет составлен Минстроем РД

В Дагестане составят специальный перечень объектов ЖКХ, которые далее будут включены в список первоочередной модернизации.

Список объектов первоочередной модернизации будет составлен Минстроем РД

По сведениям Министерства строительства региона, в минувшем году субъект получил 2 млрд 964 млн рублей. На 701 млн рублей будут организованы работы по реконструкции системы теплоснабжения Дагестанских Огней, также будет проведено строительство новых котельных в городе Кизилюрт.

На оставшиеся деньги – почти 3 млрд рублей – запланировано обновление еще 8 коммунальных объектов.

«Также мы сформировали список объектов для участия в этой программе, в нее вошли 197 объектов теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения на сумму более 50 млрд рублей на ближайшие годы», — заявляет ведомство.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top